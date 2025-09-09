C'est mercredi que le premier ministre François Legault annoncera son nouveau conseil des ministres. On sait que François Bonnardel n'en fera pas partie et on vient d'apprendre que Geneviève Guilbault passerait des Transports aux Affaires municipales.
Écoutez Nathalie Normandeau et Philippe Cantin commenter toutes ces nouvelles.
L'exclusion de François Bonnardel qui a voulu gâcher la journée de son premier ministre
«Je m'explique difficilement la décision du premier ministre d'exclure François Bonnardel. L'argument invoqué, c'est de dire il faut faire de la place pour des nouveaux visages. Mais si l'argument vaut pour François Bonnardel, il me semble qu'il pourrait valoir également pour Geneviève Guilbault.»
Pourquoi Bonnardel paie pour les pots cassés, mais pas Guilbault?
«Geneviève Guilbault est allée au front pour son premier ministre, pour son gouvernement, même dans des situations qui étaient très complexes. Elle était présente, elle a répondu aux questions des journalistes, elle a accepté les invitations à la radio. Elle a toujours été là, présente, parfois pour défendre l'indéfendable et je pense notamment au retournement de position de la CAQ sur le troisième lien à Québec. Toujours présente, toujours là pour se battre. À quelque part, J'ai l'impression que ça, il faut récompenser ça.»
Les autres sujets discutés
