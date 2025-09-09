C'est mercredi que le premier ministre François Legault annoncera son nouveau conseil des ministres. On sait que François Bonnardel n'en fera pas partie et on vient d'apprendre que Geneviève Guilbault passerait des Transports aux Affaires municipales.

Écoutez Nathalie Normandeau et Philippe Cantin commenter toutes ces nouvelles.

L'exclusion de François Bonnardel qui a voulu gâcher la journée de son premier ministre