 Aller au contenu
Politique provinciale
Nouveau conseil des ministres

L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault

par 98.5

0:00
9:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est mercredi que le premier ministre François Legault annoncera son nouveau conseil des ministres. On sait que François Bonnardel n'en fera pas partie et on vient d'apprendre que Geneviève Guilbault passerait des Transports aux Affaires municipales.

Écoutez Nathalie Normandeau et Philippe Cantin commenter toutes ces nouvelles.

L'exclusion de François Bonnardel qui a voulu gâcher la journée de son premier ministre

«Je m'explique difficilement la décision du premier ministre d'exclure François Bonnardel. L'argument invoqué, c'est de dire il faut faire de la place pour des nouveaux visages. Mais si l'argument vaut pour François Bonnardel, il me semble qu'il pourrait valoir également pour Geneviève Guilbault.»

Nathalie Normandeau

Pourquoi Bonnardel paie pour les pots cassés, mais pas Guilbault?

«Geneviève Guilbault est allée au front pour son premier ministre, pour son gouvernement, même dans des situations qui étaient très complexes. Elle était présente, elle a répondu aux questions des journalistes, elle a accepté les invitations à la radio. Elle a toujours été là, présente, parfois pour défendre l'indéfendable et je pense notamment au retournement de position de la CAQ sur le troisième lien à Québec. Toujours présente, toujours là pour se battre. À quelque part, J'ai l'impression que ça, il faut récompenser ça.»

Philippe Cantin

Les autres sujets discutés

  • Le remaniement ministériel, un pétard mouillé?

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Radars photos: «Ça a rapporté une somme colossale»
La commission
Radars photos: «Ça a rapporté une somme colossale»
0:00
4:53
Expulsion de Pierre Dufour: «Le diable est aux vaches chez les caquistes»
Lagacé le matin
Expulsion de Pierre Dufour: «Le diable est aux vaches chez les caquistes»
0:00
21:04

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
Tarifs douaniers américains
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
Budget Carney à venir
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
Rue Duplessis : Ma petite noirceur
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Futures stations de la Ligue bleue
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
Sports
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
La première femme policière raconte son parcours
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
Lady Gaga au Centre Bell en avril
Pour la première fois depuis 2017
Lady Gaga au Centre Bell en avril
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
Il veut «optimiser» les ressources de la Ville
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires
Au Québec et au Nouveau-Brunswick
De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Quels sont les risques?
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le gouvernement français renversé
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
États-Unis
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
Abolitions de programmes
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» -Nathalie Normandeau
Segment présenté par L'Entrepôt de la Réno
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» -Nathalie Normandeau
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30