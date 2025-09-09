La deuxième saison de la série Bellefleur est diffusée sur Noovo avec en vedette le comédien Marc-André Grondin.
Écoutez ce dernier faire part de ses impressions de la série au micro de Patrick Lagacé.
«Bellefleur, c'est une série d'amitié. [...] C'est aussi une représentation de la masculinité positive, une représentation qu'on ne voit pas souvent à la télévision. [...] J'ai été incroyablement touché par les textes. J'ai ri, j'ai été ému.»
Marc-André Grondin discute également de son rôle de papa, lui qui vient d'accueillir son quatrième enfant.