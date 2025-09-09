Y aura-t-il réellement un impact?

C'est mercredi qu'aura lieu le remaniement ministériel à Québec. La question que plusieurs se posent est à savoir si ces changements auront réellement des impacts, à environ un an des élections.

Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur semble peu convaincu que ce remaniement ministériel aura des effets et il se sert de la nourriture pour faire un comparatif...



