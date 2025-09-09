Y aura-t-il réellement un impact?

C'est mercredi qu'aura lieu le remaniement ministériel à Québec. La question que plusieurs se posent est à savoir si ces changements auront réellement des impacts, à environ un an des élections.
Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez à ce sujet au micro de Patrick Lagacé.
Le chroniqueur semble peu convaincu que ce remaniement ministériel aura des effets et il se sert de la nourriture pour faire un comparatif...
«Sais-tu pourquoi c'est toujours steak-blé d'inde-patates? Parce que si tu mets le maïs en haut, il va sécher. Tu ne peux pas mélanger. Il faut que tu mettes la viande et le maïs en dessous des patates. La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates. Ils avaient une recette, elle n'a pas fonctionné, on la sort du four et on passe à une autre...»