Hausse du sentiment d'insécurité

Les Montréalais craignent de plus en plus pour leur sécurité au centre-ville, selon deux récents sondages commandés par la Fraternité des policiers.
Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez à l'émission de Patrick Lagacé, mardi.
«Malgré tout, Montréal reste une ville très sécuritaire. Sauf que ce qui est important, c'est le message qui est envoyé. C'est: ''Nous ne nous satisfaisons plus du message de Projet Montréal qui est que les itinérants, on doit vivre avec eux''. Le message de Glenn Castanheira est qu'il y a une limite qu'on ne veut pas dépasser...»
Le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, a abordé lundi les problèmes divers rencontrés par les citoyens, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
Il a discuté ainsi de l’insécurité croissante de Montréal, notamment liée à la présence de toxicomanes et à des problèmes de propreté, affectant commerçants et travailleurs.
Quant à la Fraternité des policiers, elle indique qu'un citoyen sur quatre ne se sent pas en sécurité à Montréal d'après un sondage Léger.