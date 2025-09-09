Hausse du sentiment d'insécurité

Le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, a abordé lundi les problèmes divers rencontrés par les citoyens, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il a discuté ainsi de l’insécurité croissante de Montréal, notamment liée à la présence de toxicomanes et à des problèmes de propreté, affectant commerçants et travailleurs.

Quant à la Fraternité des policiers, elle indique qu'un citoyen sur quatre ne se sent pas en sécurité à Montréal d'après un sondage Léger.