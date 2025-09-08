Est-ce que le premier ministre Mark Carney est véritablement un libéral?

Ce dernier a récemment adopté des positions proches des conservateurs, notamment l’abolition de la taxe carbone et le report du mandat sur les véhicules électriques.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Dimitri Soudas note que les deux abolitions de programmes vont empêcher le Canada d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030 et provoquent des réactions affolées tant chez les libéraux que les conservateurs.