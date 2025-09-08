 Aller au contenu
Politique fédérale
Abolitions de programmes

Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?

par 98.5

0:00
5:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 17:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Est-ce que le premier ministre Mark Carney est véritablement un libéral?

Ce dernier a récemment adopté des positions proches des conservateurs, notamment l’abolition de la taxe carbone et le report du mandat sur les véhicules électriques.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Dimitri Soudas note que les deux abolitions de programmes vont empêcher le Canada d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030 et provoquent des réactions affolées tant chez les libéraux que les conservateurs.

«Le défi de Mark Carney, présentement, c'est que les gens à droite sont en train de déchirer leur chemise parce qu'il vole leurs idées et les gens à gauche sont en train littéralement de brûler leurs cheveux parce qu'il est en train de devenir plus conservateur.»

Dimitri Soudas

Les sondages montrent un resserrement entre Carney et Pierre Poilievre, tandis que le prochain budget, annoncé comme austère avec 15 % de coupures sur trois ans, pourrait provoquer la chute du gouvernement si aucune alliance n’est trouvée avec le NPD ou le Bloc québécois.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»
Le Québec maintenant
Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»
0:00
8:18
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
La commission
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
0:00
13:25

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Intelligence artificielle
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le gouvernement français renversé
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
États-Unis
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» Nathalie Normandeau
Segment présenté par L'Entrepôt de la Réno
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» Nathalie Normandeau
Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
Grand Prix Cycliste de Montréal
Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
«Dumas est un voyage à l'intérieur d'une famille dysfonctionnelle» -Luc Dionne
De retour lundi soir
«Dumas est un voyage à l'intérieur d'une famille dysfonctionnelle» -Luc Dionne
«Ce n’est pas d’hier que les gens de Québec trouvent Montréal dangereux»
Les racines de la rivalité Québec-Montréal
«Ce n’est pas d’hier que les gens de Québec trouvent Montréal dangereux»
Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau
Préoccupé, le gouvernement lance un projet pilote
Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau
«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»
Détérioration du centre-ville
«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»
Décès de Ken Dryden: les hommages fusent de toutes parts
Un grand gardien et un grand homme
Décès de Ken Dryden: les hommages fusent de toutes parts
«Ça m’a pris quatre ans pour être à l’aise avec le rythme d’une quotidienne»
Sébastien Delorme sur Indéfendable
«Ça m’a pris quatre ans pour être à l’aise avec le rythme d’une quotidienne»
«Ces tarifs-là font mal et ont des répercussions, on a annoncé de l'aide!»
L'aide fédérale se multiplie
«Ces tarifs-là font mal et ont des répercussions, on a annoncé de l'aide!»
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
Crise politique en France
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
En collaboration avec Alloprof: des questions quiz, niveau secondaire!
La classe de Biz
En collaboration avec Alloprof: des questions quiz, niveau secondaire!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00