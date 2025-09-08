Est-ce que le premier ministre Mark Carney est véritablement un libéral?
Ce dernier a récemment adopté des positions proches des conservateurs, notamment l’abolition de la taxe carbone et le report du mandat sur les véhicules électriques.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Dimitri Soudas note que les deux abolitions de programmes vont empêcher le Canada d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030 et provoquent des réactions affolées tant chez les libéraux que les conservateurs.
«Le défi de Mark Carney, présentement, c'est que les gens à droite sont en train de déchirer leur chemise parce qu'il vole leurs idées et les gens à gauche sont en train littéralement de brûler leurs cheveux parce qu'il est en train de devenir plus conservateur.»
Les sondages montrent un resserrement entre Carney et Pierre Poilievre, tandis que le prochain budget, annoncé comme austère avec 15 % de coupures sur trois ans, pourrait provoquer la chute du gouvernement si aucune alliance n’est trouvée avec le NPD ou le Bloc québécois.