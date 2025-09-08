 Aller au contenu
Politique internationale
Crise politique en France

«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 15:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il y a onze partis, et il n'y a plus personne qui s'entend avec personne»
Le Premier ministre français, François Bayrou, quitte l’Assemblée nationale après son intervention, avant un vote de confiance parlementaire qui l'a expulsé du pouvoir. / AP Photo/Christophe Ena

Le Premier ministre François Bayrou a été renversé lors d’un vote de confiance devant les élus de l’Assemblée nationale française. Le président de la république, Emmanuel Macron, devra donc nommer sous peu son cinquième Premier ministre depuis sa réélection en 2022. 

Écoutez la journaliste Alexandra Szacka parler de la suite des événements après le vote de non-confiance contre le Premier ministre français. 

Cette crise politique survient alors que la France traverse une situation budgétaire sans précédent.

C’est en partie à cause de décisions fiscales impopulaires que François Bayrou, proche d’Emmanuel Macron, n’a pas réussi à conserver le pouvoir.

Pour réduire le fardeau fiscal, Bayrou proposait notamment de supprimer deux jours fériés et de geler les pensions ainsi que les prestations sociales.

Il faut souligner que le dernier budget équilibré en France remonte à 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing

«Le président de la République cherche une majorité qu’il n’a pas et qu’il n’aura pas, car l’Assemblée nationale française est extrêmement divisée. On n’a jamais vu ça: onze partis et plus personne ne s’entend avec personne. Même le bloc de gauche, avec le Parti socialiste, qui comptait quand même 66 députés, La France insoumise, les Verts, etc., s’est divisé. Ils ne peuvent donc pas créer de majorité actuellement. Le Parti socialiste [centre-gauche] a même lâché La France insoumise [gauche à extrême-gauche] en disant: "Plus jamais."»

Alexandra Szacka

