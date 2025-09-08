Crise politique en France

Le Premier ministre François Bayrou a été renversé lors d’un vote de confiance devant les élus de l’Assemblée nationale française. Le président de la république, Emmanuel Macron, devra donc nommer sous peu son cinquième Premier ministre depuis sa réélection en 2022.

Écoutez la journaliste Alexandra Szacka parler de la suite des événements après le vote de non-confiance contre le Premier ministre français.

Cette crise politique survient alors que la France traverse une situation budgétaire sans précédent.

C’est en partie à cause de décisions fiscales impopulaires que François Bayrou, proche d’Emmanuel Macron, n’a pas réussi à conserver le pouvoir.

Pour réduire le fardeau fiscal, Bayrou proposait notamment de supprimer deux jours fériés et de geler les pensions ainsi que les prestations sociales.

Il faut souligner que le dernier budget équilibré en France remonte à 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing