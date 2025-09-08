Ils réclament une hausse salariale substantielle

Les cols bleus de Montréal, qui ont voté pour un mandat de grève illimitée, réclament une augmentation salariale supérieure à l’offre municipale de 12,5% sur cinq ans.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente les attentes de ces travailleurs, à l'émission Lagacé le matin.
«Je suis dubitatif parce qu'il n'y a aucun des deux partis qui va vouloir leur donner la lune avant l'élection [municipale].»
Il fait également allusion à l'entente conclue entre la Ville de Québec (22,5 %) et ses cols bleus.