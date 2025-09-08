Décès de l'illustre gardien des Canadiens

L'un des plus illustres gardiens de but des Canadiens de Montréal et de la Ligue nationale de hockey, Ken Dryden, est décédé vendredi.

Il a succombé à un cancer à l'âge de 78 ans.

Ken Dryden a été au coeur des succès des Glorieux dans les année 70, contribuant au triomphe de six coupes Stanley, dont quatre consécutives de 1976 à 1979.

Parallèlement à sa carrière d'hockeyeur, Ken Dryden a mené puis complété des études de droit.

Écoutez celui qui a été son coéquipier, l'ancien directeur général des Canadiens Serge Savard, et celui qui a couvert le club pendant longtemps, le journaliste Réjean Tremblay, lundi, à Lagacé le matin.