Hockey
Décès de l'illustre gardien des Canadiens

«On regardait Dryden et on se disait: "Il arrive de quelle planète ce gars-là?»

par 98.5

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 07:59

Patrick Lagacé
Ken Dryden / La Presse Canadienne

L'un des plus illustres gardiens de but des Canadiens de Montréal et de la Ligue nationale de hockey, Ken Dryden, est décédé vendredi.

Il a succombé à un cancer à l'âge de 78 ans.

Ken Dryden a été au coeur des succès des Glorieux dans les année 70, contribuant au triomphe de six coupes Stanley, dont quatre consécutives de 1976 à 1979.

Parallèlement à sa carrière d'hockeyeur, Ken Dryden a mené puis complété des études de droit.

Écoutez celui qui a été son coéquipier, l'ancien directeur général des Canadiens Serge Savard, et celui qui a couvert le club pendant longtemps, le journaliste Réjean Tremblay, lundi, à Lagacé le matin.

«Après l'entraînement, on allait boire une bière, puis on allait manger toute la gang. Lui, il s'en allait à l'Université McGill. Les joueurs, on regardait Dryden, et on se disait: "Il vient d'où, il arrive de quelle planète ce gars-là."»

Serge Savard

«T'avais des leaders tellement forts. Il y avait Serge Savard. T'avais Bob Gainey, qui était plus silencieux et t'avais Dryden qui, lui, on avait l'impression qu'il rassurait tout le monde...»

Réjean Tremblay

