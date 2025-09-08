Le président en terrain hostile

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté la finale du US Open face à Yannick Sinner, dimanche, devenant le numéro un mondial après 65 semaines de règne du Suisse, lors d’un match marqué par la présence de Donald Trump.
Pour le président américain, on a fait usage de mesures de sécurité exceptionnelles. D'ailleurs, les gens ont peiné à rentrer dans le stade.
Les réseaux de télévision ont aussi été prévenus de ne pas montrer les spectateurs chahuter le républicain, qui n'est pas très populaire à New York...
Autres sujets abordés
- Le Réseau des sports a manqué une balle de match cruciale à cause d’une publicité, lors de ce match de finale Alcaraz-Sinner;
- Dans la NFL, les Bills ont battu les Ravens 41-40;
- Max Verstappen a gagné le Grand Prix d’Italie pour Red Bull, interrompant la domination McLaren.