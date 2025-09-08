Le président en terrain hostile

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté la finale du US Open face à Yannick Sinner, dimanche, devenant le numéro un mondial après 65 semaines de règne du Suisse, lors d’un match marqué par la présence de Donald Trump.

Pour le président américain, on a fait usage de mesures de sécurité exceptionnelles. D'ailleurs, les gens ont peiné à rentrer dans le stade.

Les réseaux de télévision ont aussi été prévenus de ne pas montrer les spectateurs chahuter le républicain, qui n'est pas très populaire à New York...

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, lundi.

