Sports
Le président en terrain hostile

US Open: Alcaraz est devenu 1er joueur mondial sous les yeux de Donald Trump

par 98.5

0:00
3:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 07:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
US Open: Alcaraz est devenu 1er joueur mondial sous les yeux de Donald Trump
Carlos Alcaraz, d'Espagne, célèbre sa victoire après avoir battu Jannik Sinner, d'Italie, lors de la finale du simple messieurs de l'US Open, dimanche. / AP Photo/Kirsty Wigglesworth

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté la finale du US Open face à Yannick Sinner, dimanche, devenant le numéro un mondial après 65 semaines de règne du Suisse, lors d’un match marqué par la présence de Donald Trump.

Pour le président américain, on a fait usage de mesures de sécurité exceptionnelles. D'ailleurs, les gens ont peiné à rentrer dans le stade. 

Les réseaux de télévision ont aussi été prévenus de ne pas montrer les spectateurs chahuter le républicain, qui n'est pas très populaire à New York...

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, lundi.  

Autres sujets abordés 

  • Le Réseau des sports a manqué une balle de match cruciale à cause d’une publicité, lors de ce match de finale Alcaraz-Sinner;
  • Dans la NFL, les Bills ont battu les Ravens 41-40;
  • Max Verstappen a gagné le Grand Prix d’Italie pour Red Bull, interrompant la domination McLaren.

