Ambulanciers paramédicaux: quelle est la réalité sur le terrain?

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Même le week-end

le 7 septembre 2025 08:40

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Ambulanciers paramédicaux: quelle est la réalité sur le terrain?
Une ambulance jaune circule dans une rue de la Ville de Montréal / Henry Saint John | Adobe Stock

Urgences-santé devra verser 450 000$ à la famille de Nutin Alexandre McFarland, décédé à la suite d'une réaction allergique aux arachides, puisque l'on estime que les ambulanciers n'auraient pas suivi les protocoles d'intervention.

Mais en quoi ces protocoles consistent-ils? Et qu'est-ce qui peut expliquer le temps d'attente parfois très long de services préhospitaliers d'urgence? 

Écoutez le porte-parole d'Urgences-Santé, Stephane Smith, se pencher sur la question dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

