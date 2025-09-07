Ambulanciers paramédicaux: quelle est la réalité sur le terrain?

Urgences-santé devra verser 450 000$ à la famille de Nutin Alexandre McFarland, décédé à la suite d’une réaction allergique aux arachides, puisque l'on estime que les ambulanciers n'auraient pas suivi les protocoles d’intervention.

Mais en quoi ces protocoles consistent-ils? Et qu’est-ce qui peut expliquer le temps d’attente parfois très long de services préhospitaliers d’urgence?

Écoutez le porte-parole d’Urgences-Santé, Stephane Smith, se pencher sur la question dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.