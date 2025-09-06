Avant-match Alouettes--Tiger-Cats

La plupart des analystes, partisans et joueurs de la Ligue canadienne de football s’entendent pour dire que la véritable saison de la LCF débute après la Fête du Travail, soit au début septembre.
Écoutez l'analyste Bruno Heppell parler de ce qui attend les Alouettes au cours «de la vraie saison» de la LCF.
« En plus, tu as sept joueurs partants — et tous sont des joueurs importants — qui reviennent au jeu. Avec une semaine de repos, les batteries sont complètement rechargées. Je pense que tout le monde, du côté des Alouettes, comprend que, comme on dit après la Fête du Travail, la vraie saison commence. [...] J’ai hâte de voir James Morgan avec un groupe de receveurs complet, et de le voir évoluer aux côtés de Austin Mack et Tyson Philpot. Ça risque vraiment d’aider l’équipe. »