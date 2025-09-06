Dans nos grandes villes au Québec

 Aller au contenu
Qu'est-ce qui explique les nombreuses grèves des travailleurs des transports?

le 6 septembre 2025 10:43

Qu'est-ce qui explique les nombreuses grèves des travailleurs des transports?
Personnes qui marchent devant un autobus à Montréal / Christinne Muschi | La Presse canadienne

De nombreux réseaux de transport au Québec ont procédé à des grèves dernièrement et en prévoient de façon imminente. Effectivement, les autobus de Québec étaient à l’arrêt vendredi, et la société de transport de Montréal se dirige vers une nouvelle grève dès le 22 septembre.

Qu’est-ce qui explique cette assemblée de grèves des travailleurs de transports en commun dans nos grandes villes?

Écoutez Marc Ranger, l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

