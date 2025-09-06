Le parcours du Québécois Félix Auger-Aliassime aux Internationaux de tennis des États-Unis s'est finalement terminé vendredi, en demi-finale, après quatre manches contre l'Italien Jannik Sinner.

