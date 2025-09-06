Le parcours du Québécois Félix Auger-Aliassime aux Internationaux de tennis des États-Unis s'est finalement terminé vendredi, en demi-finale, après quatre manches contre l'Italien Jannik Sinner.
Écoutez Jean-Sébastien Hammal brosser le portrait de la performance tout de même remarquable du Québécois, samedi, à l'émission Même le week-end.
«Il faut dire que Sinner est parfait en ce moment. Il faut quand même donner beaucoup de crédit à Félix, qui a arraché la deuxième manche. Très belle performance honorable.»