Arts et spectacles
«Tant pis pour elle»

Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin

par 98.5

0:00
9:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 septembre 2025 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Charlotte Cardin vient de sortir une nouvelle chanson en français intitulée «Tant pis pour elle», coécrite avec Jason Brando et Élie Blondeau, traitant de thèmes comme le fantasme et la vengeance. 

Est-ce un avant-perçu d'un album à venir pour la chanteuse québécoise? L'annonce d'une «nouvelle ère» dans sa carrière?

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

Autres sujets abordés: 

  • L'album surprise de Justin Bieber, Swag 2;
  • Le film La venue de l'avenir, de Cédric Klapisch; 
  • La vente du sabre laser de Darth Vader de la saga Star Wars aux enchères. 

