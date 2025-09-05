Charlotte Cardin vient de sortir une nouvelle chanson en français intitulée «Tant pis pour elle», coécrite avec Jason Brando et Élie Blondeau, traitant de thèmes comme le fantasme et la vengeance.

Est-ce un avant-perçu d'un album à venir pour la chanteuse québécoise? L'annonce d'une «nouvelle ère» dans sa carrière?

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

