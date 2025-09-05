Équipe Israel Premiere Tech

Des manifestations sont anticipées en vue de la présence imminente de l'équipe de cyclistes Israel Premiere Tech dans le cadre des Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec.
Écoutez Luc Ferrandez aborder le sujet vendredi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.
«Le fondateur, un Montréalais, un ami de Netanyahou, le fait pour défendre l'image d'Israël. Donc ça, ça aggrave le cas, parce qu'il y a des limites à défendre l'image d'Israël. Je veux dire, il y a des lois et des règles des institutions internationales qui dénoncent ce qui se passe à Gaza.»