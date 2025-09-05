 Aller au contenu
Équipe Israel Premiere Tech

«Il y a des limites à défendre l'image d'Israël» -Luc Ferrandez

le 5 septembre 2025

«Il y a des limites à défendre l'image d'Israël» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Des manifestations sont anticipées en vue de la présence imminente de l'équipe de cyclistes Israel Premiere Tech dans le cadre des Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec. 

Écoutez Luc Ferrandez aborder le sujet vendredi, lors de sa chronique au micro de Patrick Lagacé.

«Le fondateur, un Montréalais, un ami de Netanyahou, le fait pour défendre l'image d'Israël. Donc ça, ça aggrave le cas, parce qu'il y a des limites à défendre l'image d'Israël. Je veux dire, il y a des lois et des règles des institutions internationales qui dénoncent ce qui se passe à Gaza.»

Luc Ferrandez

