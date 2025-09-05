La première rencontre de la saison dans la NFL n'a eu besoin que de six secondes pour offrir de la controverse aux amateurs, alors que Jalen Carter des Eagles de Philadelphie a été expulsé de la rencontre pour avoir craché sur Dak Prescott des Cowboys de Dallas.
Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur la victoire des Eagles par la marque de 24 à 20 à Philadelphie, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets traités:
- Demi-finales des femmes au US Open;
- Deux légendes de la boxe vont s'affronter dans un combat;