Éric Duhaime fait le point sur sa défaite

«La coalition du statu quo a remporté la victoire dans Arthabaska»

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 16:25

Philippe Cantin
Éric Duhaime avait beaucoup d'espoir de l'emporter dans Arthabaska. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Un peu plus de trois semaines après l’élection partielle dans Arthabaska, Éric Duhaime fait le point sur sa défaite face au péquiste Alex Boissonneault.

Le chef du Parti conservateur estime que l’effondrement des autres partis d’opposition a contribué à sa défaite.

Malgré tout, Éric Duhaime tire plusieurs aspects positifs de son expérience dans Arthabaska, soulignant que la part du vote conservateur est passée de 24,6 % à 35 % et que son parti a eu le dessus sur le PQ à l'extérieur de Victoriaville.

Écoutez Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, au micro de Philippe Cantin.

«Québec solidaire est passé de 9 % à 1 %. La CAQ est passée de 52 % à 7 %, et les libéraux, qui étaient à 15 % une semaine avant le vote, se sont effondrés à 9 %. Et tout cela a profité au Parti québécois. C’est sûr qu’il y a eu une sorte d’alliance entre les partis d’opposition et moi. J’appelle ça la “coalition du statu quo contre le changement”, et ils ont gagné la circonscription. Mais le point positif pour nous, c’est que nous avons quand même progressé. »

Éric Duhaime

Autre sujet abordé:

  • Qu'attend le PCQ d'ici 2026?
