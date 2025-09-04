Un peu plus de trois semaines après l’élection partielle dans Arthabaska, Éric Duhaime fait le point sur sa défaite face au péquiste Alex Boissonneault.

Le chef du Parti conservateur estime que l’effondrement des autres partis d’opposition a contribué à sa défaite.

Malgré tout, Éric Duhaime tire plusieurs aspects positifs de son expérience dans Arthabaska, soulignant que la part du vote conservateur est passée de 24,6 % à 35 % et que son parti a eu le dessus sur le PQ à l'extérieur de Victoriaville.

