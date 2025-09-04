Des changements importants

Le premier ministre François Legault a annoncé qu'il repoussait la rentrée parlementaire au 30 septembre en vue d'un remaniement ministériel qui aura lieu la semaine prochaine.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets qui ont retenu leur attention, jeudi, en début d'émission.
«Monsieur Legault prépare un gros coup et il avait un message à nous livrer, ce matin, à nous les Québécois.»
Autres sujets abordés
- Andrée Laforest, qui occupait le poste de ministre des Affaires municipales depuis sept ans, annonce officiellement sa candidature à la mairie de Saguenay;
- Ça brasse dans la course à la mairie à Québec;
- Le rapport de Géhane Kamel sur la fillette de Granby.