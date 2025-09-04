À l'occasion de sa chronique à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi matin, Luc Ferrandez aborde les défis budgétaires majeurs de la Ville de Montréal.

Il souligne un manque à gagner d'environ 230 millions de dollars sur un budget dépassant sept milliards $.

Il évoque la faiblesse des investissements dans l’itinérance et suggère que des coupes pourraient viser le développement économique ou les secteurs sport, culture et loisirs, tout en notant l’impact potentiel sur la vitalité urbaine.

La Vérificatrice générale et les conventions collectives sont aussi mentionnées dans son analyse des dépenses.