Politique municipale
Manque à gagner d'environ 230 millions de dollars

Défis budgétaires à Montréal: «Les décisions seront difficiles» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2025 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Défis budgétaires à Montréal: «Les décisions seront difficiles» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi matin, Luc Ferrandez aborde les défis budgétaires majeurs de la Ville de Montréal.

Il souligne un manque à gagner d'environ 230 millions de dollars sur un budget dépassant sept milliards $.

Il évoque la faiblesse des investissements dans l’itinérance et suggère que des coupes pourraient viser le développement économique ou les secteurs sport, culture et loisirs, tout en notant l’impact potentiel sur la vitalité urbaine.

La Vérificatrice générale et les conventions collectives sont aussi mentionnées dans son analyse des dépenses.

«Si on a quelque part à couper, je dirais un : développement économique. Après ça, il va falloir aller dans les loisirs, la culture et les sports. [...] Les décisions vont être difficiles et la campagne électorale doit refléter ça.»

Luc Ferrandez

