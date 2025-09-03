Échangé du Wild au Kraken

Le Québécois Frédérick Gaudreau a été échangé du Wild du Minnesota au Kraken de Seattle cet été. Un changement d'adresse auquel il ne s'attendait pas.
Écoutez Frédérick Gaudreau commenter son été de bouleversements au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Gaudreau admet que le coup de fil lui annonçant l'échange l'a passablement secoué.
«L'appel a été un peu un choc parce que, justement, je considérais cette équipe et ces coéquipiers comme mes frères. Donc, il y a une partie de moi qui est passée à travers un petit deuil, c'est sûr. Je croyais lever la coupe avec ces gars-là. Donc, quand on t'annonce que tu ne fais plus partie des plans, c'est sûr que cette partie-là qui était un petit peu tough, mais après ça, ça a été simplement de la gratitude pour quatre belles années. La gratitude pour un nouveau chapitre qui s'amorce. Un beau chapitre dans un bel environnement donc.»
Les sujets discutés
- L'accueil chaleureux à Seattle, la beauté de la ville et l’arrivée d’un nouveau personnel d'entraîneur
- Gaudreau prévoit apporter sa polyvalence et son esprit d’équipe au Kraken
- Kirill Kaprizov est un joueur exceptionnel, selon lui
- Nathan MacKinnon et Connor McDavid sont les adversaires les plus difficiles rencontrés depuis 2016.