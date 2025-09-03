Échangé du Wild au Kraken

Le Québécois Frédérick Gaudreau a été échangé du Wild du Minnesota au Kraken de Seattle cet été. Un changement d'adresse auquel il ne s'attendait pas.

Écoutez Frédérick Gaudreau commenter son été de bouleversements au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Gaudreau admet que le coup de fil lui annonçant l'échange l'a passablement secoué.