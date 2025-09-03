La chaîne française M6 présentera, mercredi soir, un documentaire de près de deux heures intitulé Céline Dion raconte D’eux, dans lequel la diva de Charlemagne revient sur les coulisses de cet album qui a marqué les esprits il y a déjà plus de 30 ans.

La chanteuse avait formé un duo avec l’auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman pour produire l'album D’eux.

Goldman ne participe toutefois pas au documentaire.

Écoutez Henry Arnaud discuter de Céline Dion raconte D’eux avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.