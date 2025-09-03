 Aller au contenu
Arts et spectacles
Céline Dion raconte D’eux

Un documentaire présente «la Céline que les Québécois connaissent et adorent»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 15:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Des rumeurs persistantes laissent entendre que Céline Dion prépare un nouvel album. / Evan Agostini/Invision/AP

La chaîne française M6 présentera, mercredi soir, un documentaire de près de deux heures intitulé Céline Dion raconte D’eux, dans lequel la diva de Charlemagne revient sur les coulisses de cet album qui a marqué les esprits il y a déjà plus de 30 ans.

La chanteuse avait formé un duo avec l’auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman pour produire l'album D’eux.

Goldman ne participe toutefois pas au documentaire.

Écoutez Henry Arnaud discuter de Céline Dion raconte D’eux avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

«Je crois que le plus intéressant dans cette interview, c’est de voir Céline telle que les Québécois la connaissent et l’adorent : en toute confidence, avec des sourires et des clins d’œil. Il y a un moment, justement, où on lui parle de Pour que tu m’aimes encore, et elle se met à chanter spontanément.»

Henry Arnaud

