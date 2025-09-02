Nouvelle télé-série

La nouvelle télésérie Antigang, de Radio-Canada, met en scène une escouade policière luttant contre des gangs criminels, avec des intrigues inspirées du crime organisé actuel.
Écoutez Nadine Bismuth, l'autrice de la télé-série, en discussion avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.
«C'est une pression [d'écrire cette télé-série] que je ressens encore. Puis je pense que je vais la ressentir aussi dans trois mois, dans six mois, l'année prochaine si on fait une saison deux. C'est tellement de travail, puis c'est tellement de gens qui sont impliqués aussi dans ce projet-là. On veut décevoir personne.»