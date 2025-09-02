Nouvelle télé-série

La nouvelle télésérie Antigang, de Radio-Canada, met en scène une escouade policière luttant contre des gangs criminels, avec des intrigues inspirées du crime organisé actuel.

Écoutez Nadine Bismuth, l'autrice de la télé-série, en discussion avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.