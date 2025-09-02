Depuis 10 ans

Les centres de services scolaires versent chaque année des millions à des cabinets juridiques et emploient un nombre croissant d’avocats.

Pour la dernière décennie, le réseau scolaire a dépensé près de 100 millions de dollars en frais d’avocat.

Quelle est la cause de cette fulgurante progression depuis une décennie?

Écoutez Sophie Laberge, avocate et directrice des affaires juridiques de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission.