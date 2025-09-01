 Aller au contenu
Grande vente aux enchères à Hollywood

Combien de millions pour le sabre de Darth Vader?

par 98.5

le 1 septembre 2025 15:59

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Combien de millions pour le sabre de Darth Vader?
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Il y a une grande vente aux enchères en cours à Los Angeles où le sabre laser de Darth Vader, prototype authentifié de Star Wars, pourrait atteindre 3 millions de dollars, aux côtés d'autres objets comme le médaillon de Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et le fouet d’Indiana Jones.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, alors qu'elle en discute avec Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles. 

Autre sujet abordé: 

  • C'est un été décevant pour le box-office nord-américain. 
