Grande vente aux enchères à Hollywood

Il y a une grande vente aux enchères en cours à Los Angeles où le sabre laser de Darth Vader, prototype authentifié de Star Wars, pourrait atteindre 3 millions de dollars, aux côtés d'autres objets comme le médaillon de Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et le fouet d’Indiana Jones.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, alors qu'elle en discute avec Henry Arnaud, correspondant à Los Angeles.

Autre sujet abordé: