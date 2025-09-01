Notamment en alimentation

C’est la fin de plusieurs contre-tarifs ce lundi. Quels seront les impacts sur le portefeuille des Canadiens, notamment à l’épicerie?
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui analyse les impacts potentiels de cette décision d’Ottawa, à l’émission Lagacé le matin.
«En principe, ça devrait alléger la facture totale parce que cette surtaxe touchait directement des produits du quotidien, notamment les aliments. Et il y a un exemple qui a vraiment marqué les esprits, qui est même devenu l'emblème des contre-tarifs, à savoir le fameux jus d'orange. Il y a aussi le riz, les fruits, les légumes…»
On devrait constater des changements de prix dès la fin septembre.
Autres sujets abordés
- Sous-assurance en habitation: des propriétaires qui perdent leur maison à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un incendie manquent d’argent pour reconstruire parce que les coûts sont mal évalués.
- La marque Zellers va encore une fois renaître de ses cendres: un magasin ouvrira à Edmonton cette semaine.