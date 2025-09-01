 Aller au contenu
Économie
Notamment en alimentation

Fin des contre-tarifs canadiens: «Ils touchaient des produits du quotidien»

par 98.5

0:00
7:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Fin des contre-tarifs canadiens: «Ils touchaient des produits du quotidien»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

C’est la fin de plusieurs contre-tarifs ce lundi. Quels seront les impacts sur le portefeuille des Canadiens, notamment à l’épicerie?

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui analyse les impacts potentiels de cette décision d’Ottawa, à l’émission Lagacé le matin.

«En principe, ça devrait alléger la facture totale parce que cette surtaxe touchait directement des produits du quotidien, notamment les aliments. Et il y a un exemple qui a vraiment marqué les esprits, qui est même devenu l'emblème des contre-tarifs, à savoir le fameux jus d'orange. Il y a aussi le riz, les fruits, les légumes…»

Marie-Eve Fournier

On devrait constater des changements de prix dès la fin septembre.

Autres sujets abordés 

  • Sous-assurance en habitation: des propriétaires qui perdent leur maison à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un incendie manquent d’argent pour reconstruire parce que les coûts sont mal évalués.
  • La marque Zellers va encore une fois renaître de ses cendres: un magasin ouvrira à Edmonton cette semaine.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Zellers revit au Canada
Même le week-end
Zellers revit au Canada
0:00
8:08
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Le Québec maintenant
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
0:00
5:31

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Se faire tatouer en langue étrangère comme le japonais, l’arabe et le latin…
Le risque d’erreur est assez élevé!
Se faire tatouer en langue étrangère comme le japonais, l’arabe et le latin…
Les conseils pour faire cesser les griffades, attaques et miaulements nocturnes
«Pourquoi votre chat a toujours raison»
Les conseils pour faire cesser les griffades, attaques et miaulements nocturnes
Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»
Projet de loi caquiste
Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»
«Je vais trouver une manière de faire ma marque» -Tony Marinaro
Nouveau chroniqueur sportif de Cogeco Média
«Je vais trouver une manière de faire ma marque» -Tony Marinaro
«On va se rendre compte à quel point nos ados sont socialement mésadaptés»
Rentrée scolaire sans cellulaire
«On va se rendre compte à quel point nos ados sont socialement mésadaptés»
«Germain Gauthier avait un don de mélodiste» -Catherine Brisson
«Monsieur Hits» est décédé le 28 août
«Germain Gauthier avait un don de mélodiste» -Catherine Brisson
IA sur iPhone: «On est très loin des téléphone Android»
Il a changé d'avis quant à son appareil personnel
IA sur iPhone: «On est très loin des téléphone Android»
«Voyez chaque camion comme une bombe qui peut exploser; ne restez pas autour»
Plusieurs accidents impliquant des poids lourds
«Voyez chaque camion comme une bombe qui peut exploser; ne restez pas autour»
«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»
Un chirurgien critique l'état du réseau
«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
Contre-tarifs canadiens retirés
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
25e rentrée scolaire: «Je vois beaucoup de magie» -Caroline Charland
Malgré les nombreux défis
25e rentrée scolaire: «Je vois beaucoup de magie» -Caroline Charland
François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026
Remaniement ministériel à venir
François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026
US Open: «Il faut être une vidange pour voler une casquette à un enfant !»
Une vidéo virale sur les réseaux sociaux
US Open: «Il faut être une vidange pour voler une casquette à un enfant !»
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
Coupe des Ligues
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30