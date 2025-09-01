Immigration, Revenu Canada...

Dans La Presse, la journaliste Suzanne Colpron raconte l'histoire kafkaïenne de deux étudiantes françaises qui sont forcées de passer par Cancun, au Mexique, pour valider leur permis d'études du Canada.

Faute de pouvoir l'activer en sol canadien, les deux femmes de 20 ans ont dû faire un détour par cette station balnéaire mexicaine pour régulariser leur situation.

Écoutez Patrick Lagacé se pencher sur cette situation, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.