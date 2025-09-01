Immigration, Revenu Canada...

Dans La Presse, la journaliste Suzanne Colpron raconte l'histoire kafkaïenne de deux étudiantes françaises qui sont forcées de passer par Cancun, au Mexique, pour valider leur permis d'études du Canada.
Faute de pouvoir l'activer en sol canadien, les deux femmes de 20 ans ont dû faire un détour par cette station balnéaire mexicaine pour régulariser leur situation.
Écoutez Patrick Lagacé se pencher sur cette situation, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Il y a un intense débat sur l'immigration. L'angle mort de ce débat, au-delà des quotas, des cibles, des objectifs, c'est la bureaucratie fédérale qui est absolument sclérosée. [...] Là, vous avez ici des gens qui choisissent le Québec. Ce sont des immigrants qu'on voudrait voir rester ici, des gens qui sont francophones [...] qui pourraient tomber en amour avec le Québec. Et avant même qu'ils arrivent, vous les écœurez.»
Autres sujets abordés
- SAAQclic: la société d'État libère finalement les documents demandés par l'UPAC;
- Commission Gallant: témoignage fort attendu de François Legault;
- En Alberta, des bibliothèques interdisent une kyrielle de livres, dont La Servante écarlate de Margaret Atwood;
- Riviera Gaza: le fantasme de Donald Trump prend forme;
- Crise budgétaire et politique en France: le premier ministre François Bayrou pourrait tomber.