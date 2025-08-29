Congé férié allongé

Alors qu'on célèbrera la fête du Travail le lundi premier septembre et que la plupart des Québécois seront en congé, certains ont pu étendre encore plus leur fin de semaine en obtenant une journée de repos le vendredi.

Depuis la pandémie de covid-19, les comportements au travail ont changé. Par exemple, le télétravail a pris plus de place, les semaines de quatre jours sont plus fréquentes...

Est-ce que cela signifie que l'on travaille moins qu'avant?

