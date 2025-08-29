 Aller au contenu
Société
Congé férié allongé

Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?

par 98.5

0:00
5:59

Entendu dans

La commission

le 29 août 2025 12:16

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Est-ce qu'on travaille moins qu'avant?
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors qu'on célèbrera la fête du Travail le lundi premier septembre et que la plupart des Québécois seront en congé, certains ont pu étendre encore plus leur fin de semaine en obtenant une journée de repos le vendredi.

Depuis la pandémie de covid-19, les comportements au travail ont changé. Par exemple, le télétravail a pris plus de place, les semaines de quatre jours sont plus fréquentes...

Est-ce que cela signifie que l'on travaille moins qu'avant?

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez aborder le sujet, vendredi, dans La commission

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
La commission
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
0:00
8:14
Comment expliquer la folie derrière les cornichons?
Radio textos
Comment expliquer la folie derrière les cornichons?
0:00
19:19

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
«Jour de grâce à la nature»
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
Régime alimentaire
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Demandeurs d'asile au Québec
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Internationaux des États-Unis
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
Conséquences importantes sur le financement
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
Suppresseurs d'appétit
«Le mieux, c'est de sortir de la boucle de l'obésité» -Dr Heppell
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Pas juste au centre-ville
«Prendre le problème de l'itinérance à bras le corps» -Luc Rabouin
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
En direct de la commission Gallant
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Drame sur la route
Le responsable du délit de fuite mortel sur la 20 a été arrêté
Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis
Au moins 20 % des PME touchées par la mesure
Des droits de douane imposés sur les paquets envoyés aux États-Unis
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Projet pilote du gouvernement du Québec
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Un équipage 100 % féminin
Une poisonnerie de Rimouski pêche un thon de 700 livres
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
En partenariat avec Hertz
Amazon se lance dans la vente de voitures usagées
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
Pratiques trop infantilisantes?
Des parents s’invitent à la première journée de cégep de leur enfant
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30