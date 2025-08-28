Une rentrée scolaire sans cellulaire

La rentrée scolaire est marquée cette année par l’interdiction des cellulaires à l’école.

Y aura-t-il un impact positif sur la concentration des élèves?

Écoutez la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie, faire le point jeudi à Lagacé le matin.

L'experte souligne que les recherches montrent que l’absence de téléphone, même éteint, améliore l’attention, la mémorisation et la socialisation.

Par ailleurs, l’omniprésence des écrans est liée à l’augmentation de l’anxiété chez les jeunes depuis quelques années.