Fernandez et Williams gagnent en double

Moment magique, jeudi après-midi, aux Internationaux de tennis des États-Unis, avec la victoire en double de Leylah Fernandez et de Venus Williams.

La Québécoise de 22 ans et la légende américaine de 45 ans ont vaincu la paire formée de Lyudmyla Kichenok et d'Ellen Perez, 6e tête de série, en deux manches de 7-6 et 6-3.

Écoutez la directrice de l'Omnium Banque Nationale et ancienne joueuse de tennis Valérie Tétreault commenter cette victoire au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

