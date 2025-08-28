Geneviève Pettersen critique les propositions d’un comité mandaté par Québec pour renforcer «l’arsenal pro-laïcité».
Le comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) propose notamment d’interdire le port de signes religieux dans les CPE.
Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«En leur disant: “Écoutez, si vous n’enlevez pas votre voile, vous ne pouvez plus travailler”, il y a un risque de ghettoïsation. C’est vrai, ça peut arriver. Certaines femmes peuvent être amenées à retourner à la maison, à perdre leur indépendance économique, à rester enfermées dans leur petit milieu, et à ne plus avoir envie de faire partie de notre société. Ce n’est pas en excluant des gens qu’on leur donne envie de s’intégrer et de leur dire : “Hé, vous êtes les bienvenues !” »