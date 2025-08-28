 Aller au contenu
Société
Laïcité

Port du voile: «Il y a un risque de ghettoïsation si on met de côté ces femmes»

par 98.5

0:00
7:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2025 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
Port du voile: «Il y a un risque de ghettoïsation si on met de côté ces femmes»
Geneviève Pettersen / Cogeco Média

Geneviève Pettersen critique les propositions d’un comité mandaté par Québec pour renforcer «l’arsenal pro-laïcité».

Le comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) propose notamment d’interdire le port de signes religieux dans les CPE.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

«En leur disant: “Écoutez, si vous n’enlevez pas votre voile, vous ne pouvez plus travailler”, il y a un risque de ghettoïsation. C’est vrai, ça peut arriver. Certaines femmes peuvent être amenées à retourner à la maison, à perdre leur indépendance économique, à rester enfermées dans leur petit milieu, et à ne plus avoir envie de faire partie de notre société. Ce n’est pas en excluant des gens qu’on leur donne envie de s’intégrer et de leur dire : “Hé, vous êtes les bienvenues !” »

Geneviève Pettersen

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Le Québec maintenant
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
0:00
11:20
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
Le Québec maintenant
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
0:00
7:36

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Services juridiques
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Économie
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Donald Trump congédie une autre directrice
Centre de contrôle et de prévention des maladies
Donald Trump congédie une autre directrice
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
Contrôle des prières publiques
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Prières de rues et débat sur la laïcité
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
Une interminable saga
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
L’émission Curieux Bégin fête ses 18 ans!
Anniversaire spécial
L’émission Curieux Bégin fête ses 18 ans!
La Gaspésie, bientôt nouvelle capitale québécoise de l’éolien
Énergies renouvelables
La Gaspésie, bientôt nouvelle capitale québécoise de l’éolien
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
«Il y a une banalisation de l'utilisation des mesures de contrôle»
«La foule à New York était derrière Leylah Annie Fernandez»
Elle passe au troisième tour de l'US Open
«La foule à New York était derrière Leylah Annie Fernandez»
Un festival français met Denys Arcand à l'honneur
Jamais hommagé au Québec…
Un festival français met Denys Arcand à l'honneur
«On entendait très bien les explosions énormissimes» -Tetyana Ogerkova
Attaque meurtrière sur Kyiv
«On entendait très bien les explosions énormissimes» -Tetyana Ogerkova
Éric Ducharme avisé de la facture de SAAQclic en 2023
En direct de la commission Gallant
Éric Ducharme avisé de la facture de SAAQclic en 2023
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
Les policiers enquêtent depuis des mois
SAAQ: «Les policiers soupçonnent qu’il y a au moins un fonctionnaire corrompu»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00