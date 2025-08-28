 Aller au contenu
Arts et spectacles
Jamais hommagé au Québec…

Un festival français met Denys Arcand à l'honneur

par 98.5

le 28 août 2025 15:57

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Le cinéaste québécois Denys Arcand est mis à l'honneur cette année au Festival du film francophone d'Angoulême. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Le Québec est mis de l'avant cette année au Festival du film francophone d’Angoulême en France, alors que les œuvres du réalisateur Denys Arcand sont mises à l’honneur. 

Depuis le début de la semaine, c'est toute la culture cinématographique de la province qui est partagée aux 65 000 participants de cet événement. 

Plusieurs personnalités originaires de la province ont fait le déplacement, dont Denys Arcand qui a pu assister à l’hommage rendu pour son parcours. 

Écoutez les explications de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, qui assiste elle-même au Festival du film francophone d’Angoulême, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.

