Jamais hommagé au Québec…

Le Québec est mis de l'avant cette année au Festival du film francophone d’Angoulême en France, alors que les œuvres du réalisateur Denys Arcand sont mises à l’honneur.

Depuis le début de la semaine, c'est toute la culture cinématographique de la province qui est partagée aux 65 000 participants de cet événement.

Plusieurs personnalités originaires de la province ont fait le déplacement, dont Denys Arcand qui a pu assister à l’hommage rendu pour son parcours.

Écoutez les explications de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, qui assiste elle-même au Festival du film francophone d’Angoulême, jeudi, à l’émission de Philippe Cantin.