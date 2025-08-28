La rentrée scolaire sur les réseaux sociaux

Rentrée scolaire: François Legault a partagé ses souvenirs d’enfance à l'école.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui évoque les souvenances de certaines personnalités publiques, à l'émission Lagacé le matin.

Celui-ci traite aussi d'une vidéo de l'artiste et humoriste Philippe Martel, qui imite le premier ministre québécois évoquant son éventuel témoignage à la commission Gallant.

Autre sujet abordé

Au début de ce segment, l'animateur rappelle que des organisations qui critiquent les contenus du cours de Culture et citoyenneté québécoise ont distribué et déposé des lettres sur le pare-brise des voitures dans le stationnement de quelques écoles de Montréal.

D'ailleurs, Jean-Léon Laffitte, vice-président d'Ensemble pour Protéger Nos Enfants a expliqué sa vision à l'animateur Patrick Lagacé, jeudi. Dans la foulée, Frédéric Labelle commente les écrits de l'association sur Facebook, concernant l'homosexualité...