4 suspects pour des crimes dans le fiasco SAAQclic

L’UPAC a identifié quatre suspects soupçonnés d’une série de crimes en lien avec le fiasco SAAQclic.

Lors de perquisitions menées en juin dernier au siège social de la SAAQ à Québec, la direction de la société d’État est intervenue pour faire valoir que certains des documents recherchés pourraient être protégés par le privilège avocat-client.

