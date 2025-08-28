 Aller au contenu
4 suspects pour des crimes dans le fiasco SAAQclic

Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»

Privilège avocat-client invoqué: «L'enquête est bloquée pendant deux mois»
L’UPAC a identifié quatre suspects soupçonnés d’une série de crimes en lien avec le fiasco SAAQclic. / La Presse Canadienne

L’UPAC a identifié quatre suspects soupçonnés d’une série de crimes en lien avec le fiasco SAAQclic. 

Lors de perquisitions menées en juin dernier au siège social de la SAAQ à Québec, la direction de la société d’État est intervenue pour faire valoir que certains des documents recherchés pourraient être protégés par le privilège avocat-client.

Écoutez le journaliste de La Presse, Vincent Larouche, qui apporte des détails sur cette affaire «stupéfiante», à l'émission de Patrick Lagacé. 

«Les policiers ont beaucoup travaillé en juin et ont réussi à convaincre un juge qu'ils avaient assez d'éléments en main pour croire que des crimes avaient été commis. Ils sont débarqués pour saisir des documents au siège social de la société d'État. Pour convaincre le juge de leur donner un mandat de perquisition pour entrer là, ils devaient exposer un peu les raisons de croire que divers crimes avaient été commis. Les justificatifs pour cette perquisition ont été placés sous scellés, gardés confidentiels. [...] On a obtenu de grandes portions...»

Vincent Larouche

Malgré cette perquisition menée au siège de la SAAQ, l’enquête est ralentie par la direction de la société d’État, qui bloque l’accès à certains documents en invoquant le privilège avocat-client.

Dans cet entretien avec notre animateur, le journaliste explique les impacts de ce privilège.   

