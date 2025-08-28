 Aller au contenu
Rentrée scolaire

La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?

par 98.5

le 28 août 2025 07:03

La trousse bonheur pour les enseignants: bonne ou mauvaise idée?
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle

La trousse bonheur, une initiative pour donner un petit coup de pouce aux profs en cette rentrée scolaire, est loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.

Cette trousse vise à offrir aux enseignants une espèce de boîte de réconfort à la rentrée scolaire, au lieu des cadeaux de Noël.

«La fameuse trousse bonheur peut inclure plein d'affaires, des accessoires pour agrémenter l'organisation de la classe. Ça va avec des stylos, de la papeterie, une belle tasse par exemple, des produits de bien-être pour permettre aux profs de relaxer, des crèmes, trucs de bain, bougies ou diffuseurs parfumés. Des produits gourmets aussi, des thés, des petites gâteries sucrées, des bonbons.»

Frédéric Labelle

