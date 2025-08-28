La trousse bonheur, une initiative pour donner un petit coup de pouce aux profs en cette rentrée scolaire, est loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé jeudi matin.

Cette trousse vise à offrir aux enseignants une espèce de boîte de réconfort à la rentrée scolaire, au lieu des cadeaux de Noël.