Le chanteur montréalais Patrick Watson propose la quatrième édition du festival Live à Lost River à Wentworth-Nord, dans les Laurentides.

Des artistes comme November Ultra, Richard Reed Parry et La Force, seront présents dans un format intimiste de 400 personnes par soir.

Watson présentera aussi des extraits de son nouvel album, attendu fin septembre, lors du festival.

Par ailleurs, sa chanson Je te laisserai des mots a dépassé un milliard d’écoutes sur Spotify, mais Patrick Watson souligne la précarité financière des artistes de classe moyenne malgré ce succès.