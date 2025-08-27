La SQ a été forcée d’intervenir au terrain de balle de Clermont dans la soirée du 16 août, alors que des jeunes de 11 à 14 ans participaient à la finale Moustique-Benjamin du Festi-Balle.
L’équipe de Clermont jouait contre celle de La Malbaie.
Écoutez Louis-André Jalbert, directeur de l’information à ciho fm à Charlevoix, raconter cette nouvelle histoire de parents toxiques, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On est sur le bord d'en venir aux poings, les parents vont se taper dessus. Et effectivement, la Sûreté du Québec nous confirme avoir agi cette soirée-là peu avant 18 h 30. C'est en train de dégénérer carrément. Et c'est toujours ce phénomène de parent toxique.»
Écoutez ensuite Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide, réagir à cette nouvelle.