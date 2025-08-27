La SQ a été forcée d’intervenir au terrain de balle de Clermont dans la soirée du 16 août, alors que des jeunes de 11 à 14 ans participaient à la finale Moustique-Benjamin du Festi-Balle.

L’équipe de Clermont jouait contre celle de La Malbaie.

Écoutez Louis-André Jalbert, directeur de l’information à ciho fm à Charlevoix, raconter cette nouvelle histoire de parents toxiques, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.