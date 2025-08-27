Selon le directeur parlementaire du budget

Le Canada a besoin de 3,2 millions de logements d'ici 2035 pour répondre aux besoins, selon le directeur du budget à Ottawa.
Écoutez Yves Giroux, directeur parlementaire du budget à la Chambre des communes, expliquer la situation mercredi, à La commission.
«On a regardé d'abord les projections démographiques ainsi que les plus récentes projections en matière d'immigration qui va, si on croit le gouvernement, décroître un peu. Ça soulage un peu la pression démographique. On a aussi regardé quelle a été la formation des ménages au cours des dernières années, comparativement à ce qu'elle aurait normalement dû être en tenant compte de la population qui existe.»