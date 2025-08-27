 Aller au contenu
Selon le directeur parlementaire du budget

3,2 millions de logements nécessaires au Canada d'ici 2035

Entendu dans

La commission

le 27 août 2025 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
3,2 millions de logements nécessaires au Canada d'ici 2035
Le Canada a besoin de 3,2 millions de logements d'ici 2035 pour répondre aux besoins, selon le directeur du budget à Ottawa. 

Écoutez Yves Giroux, directeur parlementaire du budget à la Chambre des communes, expliquer la situation mercredi, à La commission.

«On a regardé d'abord les projections démographiques ainsi que les plus récentes projections en matière d'immigration qui va, si on croit le gouvernement, décroître un peu. Ça soulage un peu la pression démographique. On a aussi regardé quelle a été la formation des ménages au cours des dernières années, comparativement à ce qu'elle aurait normalement dû être en tenant compte de la population qui existe.»

Yves Giroux

