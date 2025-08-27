Dans un parc

Un jeune homme de 19 ans a été grièvement blessé au haut du corps lors d’une agression à l’arme blanche survenue mardi soir, vers 19h15, au parc Plaisance à Brossard.
La victime, connue des policiers, a été transportée à l’hôpital, mais sa vie ne serait pas en danger.
Les suspects ont pris la fuite et sont toujours recherchés.
L’enquête est en cours.
