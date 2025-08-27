Dans un parc

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Agression à l'arme blanche à Brossard: un jeune de 19 ans grièvement blessé

par 98.5

le 27 août 2025 06:01

Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un jeune homme de 19 ans a été grièvement blessé au haut du corps lors d’une agression à l’arme blanche survenue mardi soir, vers 19h15, au parc Plaisance à Brossard.

La victime, connue des policiers, a été transportée à l’hôpital, mais sa vie ne serait pas en danger.

Les suspects ont pris la fuite et sont toujours recherchés.

L’enquête est en cours.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

  • Le camionneur de 30 ans, qui a été arrêté mardi, en lien avec l'accident mortel survenu sur l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe, a été relâché sans accusation. 
  • Extorsion: les copropriétaires de l'entreprise A5 Hospitality, qui possède 13 établissements licenciés à Montréal, ont été visés par de nombreux gestes d'intimidation violents. Le groupe Arab Power pourrait être derrière ces menaces.
