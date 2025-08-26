 Aller au contenu
Dominique Deblois, agent de joueurs dans la LNH depuis près de 20 ans, vient de fonder sa propre agence, Meridian Hockey, en Outaouais.

Écoutez le fils de Lucien Deblois et lui-même ancien joueur de hockey de la LHJMQ, parler de ce nouveau défi.

Les sujets discutés

  • Il explique sa philosophie basée sur la transparence, l’honnêteté et une approche personnalisée;
  • Deblois parle de la qualité des relations avec ses clients comme David Savard et Thomas Chabot;
  • On évoque la concurrence féroce du secteur;
  • La nécessité de dire aux joueurs ce qu’ils doivent entendre et non pas ce qu'ils veulent entendre;
  • Le départ de Mavrik Bourque, soulignant que ces changements d’agence sont courants dans le hockey professionnel.
