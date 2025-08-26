En direct de la commission Gallant

C'est confirmé: le premier ministre du Québec François Legault témoignera sous serment, mardi prochain, à la Commission Gallant.
Et il ne sera pas le seul.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville - présent à la Commission Gallant - commenter cette annonce et résumer la journée au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets abordés:
- Le chef de cabinet de François Legault et l'ex-secrétaire général du Conseil exécutif témoigneront également ce jour-là;
- L'ex-ministre Éric Caire commence son témoignage;
- Témoignage de François Legault: le remaniement ministériel pourrait-il être déplacé?