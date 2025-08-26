Défense canadienne

Le Canada veut débourser plusieurs milliards de dollars pour acheter 12 sous-marins qui devraient être utilisés pour patrouiller dans l'Arctique.
Ces dispositifs serviront de force de dissuasion et permettront au Canada de faire face à la menace que pourrait représenter certains pays, comme la Chine et la Russie, présents dans le Grand Nord.
Écoutez le Général Richard Blanchette, Major général à la retraite, aborder le sujet, mardi, avec Philippe Cantin.
Selon lui, les politiques imprévisibles de Donald Trump ont pu influencer le Canada à réaffirmer sa souveraineté de cette façon.
«Notre souveraineté n'a jamais été autant attaquée avec les difficultés qu'on connaît depuis l'élection du président Trump. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un danger d'avoir à défendre vraiment notre souveraineté sur le plus long littoral au monde. Et jamais les sous-marins n'ont revêtu une importance aussi grande que celle qu'elle a actuellement.»