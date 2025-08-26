Écoles primaires et secondaires

En cette rentrée scolaire, il manque encore environ 1700 professeurs pour combler les salles de classe. Ce nombre pourrait toutefois augmenter énormément au cours des prochaines années.

Effectivement, au moins 2600 enseignants du primaire et du secondaire prendront leur retraite chaque année d'ici quatre ans, révèle mardi un article de La Presse.

Écoutez Richard Bergevin, président de la fédération des syndicats de l'enseignement, brosser le portrait de la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.