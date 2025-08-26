Couverture trop militante

Le procès civil du fondateur de Juste pour rire Gilbert Rozon se poursuit cette semaine au palais de justice de Montréal après la pause estivale. À son retour en cour, ce dernier a dénoncé la prise de position des médias qui couvrent les audiences, estimant qu'ils confondaient «militantisme et journalisme» au moment d'écrire des articles à son sujet.

Quelle est la différence entre les deux? Gilbert Rozon a-t-il raison d'accuser les journalistes de militantisme?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l'image chez Aucoin Stratégie et Communication, réagir à ce sujet, mardi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.