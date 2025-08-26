Alors qu'elle était en vacances

Une quinzaine d'itinérants ont établi un campement dans la cour d'une résidente de Trois-Rivières, qui s'était absentée pendant une semaine.
Depuis, les itinérants ont déplacé leur campement sur le terrain vacant du voisin.
Écoutez Jo Anne Lanneville raconter son histoire au micro de Patrick Lagacé.
«Ça m’a éveillé. Bien sûr, on voit toujours des gens sur le coin des rues ou sous les viaducs, mais là, vraiment, voir comment leur journée se déroule… ça te sensibilise. Ça fait mal de constater qu’il ne s’agit pas que de personnes âgées : il y a des femmes, des hommes, et même de très jeunes. Il y avait ce jeune homme couché devant ma porte : à peine 18 ans. C’est incroyable de vivre comme ça, de nos jours. C’est terrible. »