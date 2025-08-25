 Aller au contenu
Tennis
Victoria Mboko éliminée au 1er tour

«Son poignet est loin d'être à 100 %» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

le 25 août 2025 19:25

Louis Jean
Victoria Mboko / AP/Kirsty Wigglesworth

Championne de l'Omnium de tennis Banque Nationale il y a quelques semaines, la Canadienne Victoria Mboko a vécu une sortie rapide, lundi, lors des Internationaux de tennis du Canada.

Écoutez Hugues Léger, DG de Tennis Montréal, spécialiste en marketing sportif, et producteur du balado de tennis Sur la ligne, disponible sur l'application Cogeco Média, avec Louis Jean.

Les sujets discutés

  • L'élimination de Victoria Mboko: «Son poignet est loin d'être à 100 %»;
  • Cinq têtes de série pour le Canada à l'US Open;
  • Gabriel Diallo adore la surface à New York;
  • Pas moins de 90 millions $ en bourses cette année: un record
  • Le succès commercial d'un cocktail populaire
  • Daniil Medvedev pète ses plombs sur le terrain.
