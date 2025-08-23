Une publication de Sam Hamad fait réagir

Une chanson générée par l'intelligence artificielle a été publiée vendredi matin sur la page officielle de Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec. La publication a rapidement été retirée, attribuée à l'erreur d'un bénévole, mais a tout de même fait réagir.

Quand on parle de chansons en politique, plusieurs pensent au slogan musical de Maxime Bernier en 2015.

Mais est-ce une bonne idée de jumeler musique et politique?

Écoutez la chronique politique de Jérémie Ghio au micro de Valérie Beaudoin.

