École primaire bâtie en six mois!

Le centre de service scolaire des Navigateurs à Lévis a réussi à construire une école primaire pour 360 élèves en six mois!
À la suite de la fermeture d’urgence de l’école primaire Clair-Soleil après des chutes de briques, ce court laps de temps a été suffisant pour bâtir le nouvel établissement, entièrement à partir de locaux modulaires.
Cette première pourrait-elle devenir un nouveau standard au Québec?
Écoutez Cédric Bolduc, directeur général du Groupe RCM, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Est-ce une solution pour le futur? Nous, on y croit beaucoup. Surtout qu'il n’y a pas de cachette, c'est des contrats publics. Pour 20 classes, on est dans des coûts bien en dessous d'une construction conventionnelle ou d'une école qui aurait été bâtie comme comme on a l'habitude de les voir pour un chantier de trois ans.»