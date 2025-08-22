École primaire bâtie en six mois!

Le centre de service scolaire des Navigateurs à Lévis a réussi à construire une école primaire pour 360 élèves en six mois!

À la suite de la fermeture d’urgence de l’école primaire Clair-Soleil après des chutes de briques, ce court laps de temps a été suffisant pour bâtir le nouvel établissement, entièrement à partir de locaux modulaires.

Cette première pourrait-elle devenir un nouveau standard au Québec?

