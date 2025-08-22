 Aller au contenu
«Meet Me on the Dancefloor»

Nouvel album des Planet Smashers: «Le ska n'est pas mort» -Catherine Brisson

Lagacé le matin

le 22 août 2025 08:56

Nouvel album des Planet Smashers: «Le ska n'est pas mort» -Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le légendaire groupe ska montréalais The Planet Smashers, actif depuis 1994, propose l’album Meet Me on the Dancefloor.

La formation célèbre 30 ans de carrière en proposant treize chansons énergiques.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui parle du travail du groupe à l'émission Lagacé le matin.

Les créations du chanteur Karan Aujla, un rappeur indien établi à Toronto, sont très populaires sur les plateformes d'écoute en continu. Avec un nouvel album titré P-Pop Culture, il rend justement hommage à la culture pop pendjabie.

