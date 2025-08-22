Le légendaire groupe ska montréalais The Planet Smashers, actif depuis 1994, propose l’album Meet Me on the Dancefloor.

La formation célèbre 30 ans de carrière en proposant treize chansons énergiques.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui parle du travail du groupe à l'émission Lagacé le matin.

Les créations du chanteur Karan Aujla, un rappeur indien établi à Toronto, sont très populaires sur les plateformes d'écoute en continu. Avec un nouvel album titré P-Pop Culture, il rend justement hommage à la culture pop pendjabie.