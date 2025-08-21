Une histoire déchirante et incongrue d’immigration. Une Française qui travaille au Québec dans une école secondaire de la Montérégie craint de devoir quitter le pays et être séparée de ses deux garçons car Québec ET Ottawa vont lui interdire de travailler dès le 1er septembre prochain.

Écoutez Alisée Chabanette, éducatrice spécialisée dans une école secondaire, en discuter au micro de Catherine Beauchamp.

L'éducatrice spécialisée arrivée au Québec en 2022 risque d’être expulsée en raison du gel de certains programmes d’immigration de Québec et d'Ottawa.

Malgré une intégration réussie à l’école secondaire de la Montérégie, un poste permanent obtenu dès mars 2025 et une garde alternée reconnue par la Cour québécoise, elle se retrouve sans solution, dénonçant l’absurdité administrative qui menace de séparer sa famille et d’aggraver la pénurie de personnel scolaire.