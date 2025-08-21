Chaos des vols chez Air Canada

Les membres de la famille de Julie Therrien ont été affectés par la grève d’Air Canada, alors qu’ils étaient en voyage en Martinique. Ils sont finalement rentrés au pays mercredi matin...

Au total, neuf personnes ont été rapatriées au Québec.

Écoutez Julie Therrien, qui raconte sa mésaventure avec le transporteur aérien, à l'émission Lagacé le matin.

Précisons que les voyageurs d’Air Canada qui ont été touchés par le conflit de travail de ses 10 000 agents de bord pourront être dédommagés, s’ils remplissent certaines conditions.

Voici les les explications de Christophe Hennebelle, vice-président aux communications d’entreprise chez Air Canada.