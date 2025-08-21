 Aller au contenu
Société
Chaos des vols chez Air Canada

Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»

par 98.5

0:00
16:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 août 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Retour de la Martinique: «On a trouvé 7 autres billets avec JetBlue»
Les voyageurs d’Air Canada qui ont été touchés par le conflit de travail de ses 10 000 agents de bord pourront être dédommagés, s’ils remplissent certaines conditions. / Adobe Stock

Les membres de la famille de Julie Therrien ont été affectés par la grève d’Air Canada, alors qu’ils étaient en voyage en Martinique. Ils sont finalement rentrés au pays mercredi matin...

Au total, neuf personnes ont été rapatriées au Québec.

Écoutez Julie Therrien, qui raconte sa mésaventure avec le transporteur aérien, à l'émission Lagacé le matin

Précisons que les voyageurs d’Air Canada qui ont été touchés par le conflit de travail de ses 10 000 agents de bord pourront être dédommagés, s’ils remplissent certaines conditions. 

Voici les les explications de Christophe Hennebelle, vice-président aux communications d’entreprise chez Air Canada.

